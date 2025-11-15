Valcareggi: "Ecco cosa mi disse Paratici sugli affari Fiorentina-Juventus"

Furio Valcareggi ha commentato così a Lady Radio i temi caldi di casa Fiorentina, a partire dal ruolo del capitano Luca Ranieri: "E' un calciatore molto esuberante. Potrebbe essere un capitano migliore, ma al posto suo chi dovrebbe indossare la fascia? Questa è la mia domanda. Ranieri dovrà capire e di conseguenza cambiare il proprio modo di fare. Gli arbitri si parlano tra di loro e lui rischia di risultare antipatico a tutti".

Poi ha raccontato un retroscena sui tanti affari tra Fiorentina e Juventus: "Per la Juventus abbiamo sempre avuto una particolarissima attenzione. Quando Agnelli e Nedved andavano sotto la maratona per guardare il riscaldamento dei suoi calciatori prendevano tantissimi insulti. Paratici mi svelò un curioso retroscena sulle trattative tra Juventus e Fiorentina. Mi disse che loro pagavano i giocatori viola anche qualche milione in più della richiesta della società, pur di comprarli dalla Fiorentina e di far arrabbiare tutta Firenze".