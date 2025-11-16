Dzeko scherza: "Con la mia età alzo la media della nazionale. Abbiamo qualità"

Quella di ieri sera con il match tra Bosnia e Romania finito 3-1 per i padroni di casa è stata una serata da incorniciare per Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina che a 39 anni ha trovato il suo 72° sigillo con la maglia della sua nazionale, contribuendo a tenere vivo il sogno playoff. Il giocatore viola nel post partita ha parlato ai media presenti, queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: "Il secondo tempo ha dimostrato che abbiamo qualità. Ho guardato la nostra formazione prima della partita, giocatori di 19, 20, 24 anni… io sono quello un po’ più 'anziano’, rovino loro la media (età, ndr), ma questa è la realtà ed è fantastico. Certo, abbiamo commesso degli errori, ma sono esperienze che partite del genere portano. Dobbiamo imparare da queste situazioni.

Il primo tempo non è stato male, ma ci sono state molte mancanze. Sul gol subito abbiamo dormito, dovevamo controllare meglio. Tuttavia, abbiamo mostrato carattere e nei secondi 45 minuti abbiamo dato il massimo. Ci ha sollevato molto anche il sostegno del pubblico nella ripresa",