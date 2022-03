TAVARNUZZE, Alle 19 TGR vs Lebowski: c'è Barone

Lo stadio di Tavarnuzze, in provincia di Firenze, questa sera alle ore 19 in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ospiterà l'evento #UnaSolaSquadra, occasione di riflessione promossa da TGR Rai, Cospe e Comune di Firenze, nel corso del quale si giocherà una partita solidale tra due squadre miste TGR Rai Toscana - Cospe e Centro Storico Lebowski, la società fiorentina che ha accolto Susan, Fatima e Maryam, tre calciatrici fuggite dall'Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani. Ci sarà spazio ovviamente per un messaggio di pace per dire no al conflitto in Ucraina, con due giovani ragazze, Lesia e Ksenia, una ucraina e una russa, che porteranno la bandiera arcobaleno della pace prima del fischio d'inizio. Insieme alle due squadre scenderanno in campo le bambine e i bambini dell'Istituto Sacro Cuore di Firenze, la scuola calcio del CS Lebowski, che porteranno i propri messaggi di pace. A presentare la serata, Gianfranco Monti e Rocio Rodriguez Valero mentre il calcio d'inizio verrà affidato al direttore generale della Fiorentina Joe Barone.