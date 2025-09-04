Tarozzi: "Cagliari? Siamo ancora arrabbiati. Nicolussi si inserirà bene"

Andrea Tarozzi, vice di Stefano Pioli, ha parlato dell'inizio della stagione e anche degli ultimi acquisti arrivati nel corso del mercato estivo: "Partire con 4 trasferte non è stato semplice. Avevamo bisogno della sosta. Nonostante gli 8 nazionali fuori siamo comunque in 16, e ciò ci permette di fare allenamenti giusti e curare ogni dettaglio così come vuole il mister".



Cosa pensa di Nicolussi?

"La conferenza è stata davvero interessante, per il resto l'abbiamo visto ancora poco ma si inserirà bene, visto il carattere e la mentalità che ha".

A centrocampo continuerete a giocare a due?

"Possiamo giocare sia a due che a tre, ci sono tantissime possibilità di scelta, così come in attacco. Le linee guida sono i difensori e gli esterni".



Cosa è successo a Cagliari?

"Siamo arrabbiati tutti e questo è un bene. Ci è mancato il dettaglio, abbiamo fatto un errore e abbiamo preso goal".



Calendario difficile?

"Le partite impegnative servono per alzare il livello e fanno capire a che livello siamo. Vogliamo andare su".