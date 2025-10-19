Tare non vuole scuse: "Possiamo andare primi: conta solo questo stasera"

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha analizzato la situazione rossonera a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole a DAZN: "Per noi è una grande opportunità quindi non ci sono scuse o lamentele. La squadra sta bene, viene da una serie di risultati positivi e vogliamo continuare così. Giochiamo contro una squadra forte, che ha raccolto meno del suo valore. Ma possiamo arrivare primi in classifica e ce la vogliamo giocare".

Che giocatore è Athekame? E Modric e Ricci insieme come li vede?

"Athekame è giovane con grande potenzialità. Giocare in uno stadio così mette pressione e non dobbiamo mettergliene troppa addosso. In allenamento fa vedere grandi cose e ha meritato la maglia da titolare. Modric è un campione, giocare accanto a lui è un piacere e Ricci può solo imparare".

Siete pronti per grandi obiettivi?

"La rosa l'abbiamo voluta con 19 giocatori di movimento e poi i portieri. Le assenze non è una cosa positiva ma dobbiamo pensare solo che vincendo stasera possiamo guardare avanti con grande fiducia a questo campionato".