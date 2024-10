TARANTO, Vicino al passaggio di proprietà a un fondo USA

Fonte: TMW

“Il mio lavoro è finito. Era una decisione prevista, sono arrivato per un periodo transitorio e dovevo lavorare per mettere il club in una condizione appetibile per attirare dei compratori. Il club adesso ha costi di gestione ridotti al limite e la squadra piano piano sta tornando in regime". Così ha parlato nella serata odierna il direttore generale del Taranto Fabrizio Lucchesi annunciando il proprio addio e confermando l’ormai imminente passaggio di proprietà del club dalle mani dell’attuale patron Massimo Giove a un fondo statunitense.

Da oltreoceano sarebbe già partito il bonifico che sarebbe arrivato a chi di competenza con l’iter per il passaggio delle quote che può dunque iniziare. Ora il socio di maggioranza dovrà comunicare, tramite PEC, ai soci di minoranza l’offerta con questi che avranno 15 giorni di tempo per esercitare l’eventuale prelazione per l’acquisto del club. Un’eventualità che comunque non dovrebbe concretizzarsi lasciando via libera ai nordamericani.