T. MOTTA, Domani con entusiasmo come contro ACF

Prima conferenza stampa dopo l'arrivo sulla panchina del Bologna per Thiago Motta, che nel suo intervento alla vigilia della partita contro l'Empoli è tornato sulla vittoria contro la Fiorentina vista in tribuna: "Per Medel e Arnautovic parlano i numeri e la loro carriera. Entrambi devono continuare a fare bene in questa stagione. Il concetto di riaggredire la palla una volta persa lo metteremo sicuramente in pratica, ma nel calcio moderno non sono solo io a pensarla così, lo fanno in tanti. Ovviamente a seconda delle situazioni sul campo è più o meno difficile metterlo in pratica".

Barrow come lo ha trovato? Orsolini sarà della partita?

"Musa lo vedo molto bene. Orsolini oggi si è allenato a pieno, quindi ci sarà domani".

Che ruolo deve avere il portiere nel suo gioco?

"Il portiere per me è un uomo in più in campo. Quando ha la palla tra i piedi è lui il protagonista e in quei momenti va aiutato".

Qual è una cosa che vuole rivedere domani della partita di domenica?

"Voglio rivedere una squadra con entusiasmo, che corre, pressa l'avversario e gioca insieme tanto in attacco come in difesa".