SVIZZERA-ITALIA, Al 45' azzurri sotto: decide Freuler

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Azzurri in svantaggio nell'intervallo nel primo ottavo degli Europei che vede l'Italia affrontare la Svizzera. Dopo un buon inizio , la Svizzera ha messo in diffioltà gli azzurri sul piano del gioco ed al 37' è andata infatti in vantaggio con un gol di Freuler. Il giocatore del Bologna trova un varco con la complicità di Mancini, che non chiude bene e mette fuori causa Donnarumma. Nel recupero la Svizzera ha preso anche un palo esterno. Vedremo le mosse del ct Spalletti per rimettere la gara in equilibrio.