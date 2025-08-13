Supercoppa Uefa: a Udine il Psg è sotto 2-0 fino all'85', poi vince ai rigori

A Udine va in scena un vero e proprio dramma in due atti, novanta minuti e rigori. Alla fine ad alzare la Supercoppa Europea nella finale della Dacia Arena è il Paris Saint-Germain vincitore dell'ultima Champions League. Decisivi i rigori e l'errore di Tel per il Tottenham. E dire che la squadra di Thomas Frank, alla prima ufficiale sulla panchina degli Spurs, era in vantaggio per 2-0 fino a 5 minuti dal 90'.

Prima il vantaggio di Van de Ven a cinque minuti dalla fine del primo tempo, poi a inizio ripresa un colpo di testa dell'ex Atalanta Romero (con complicità Chevalier, al debutto in porta col Psg dopo l'esclusione di Donnarumma voluta da Luis Enrique) inchioda il punteggio. È 2-0 per gli inglesi, che all'85' subiscono la rete del sudcoreano Lee. Poi, in pieno recupero, sbuca Goncalo Ramos per il 2-2 che manda la sfida direttamente ai rigori. Dal dischetto il primo a sbagliare è Vitinha, ma gli errori in sequenza Van de Ven e Tel regalano la coppa alla squadra di Luis Enrique, al secondo titolo internazionale nel giro di due mesi.