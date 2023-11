SUPERCOPPA, Sopralluogo a Gedda: le date e il premio

FirenzeViola.it

Ancora qualche giorno, la settimana prossima, e Lega Serie A con le quattro squadre coinvolte nella Supercoppa Italiana (Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina) voleranno a Gedda, in Arabia Saudita, per un sopralluogo nella zona che dovrebbe ospitare l'evento (le semifinali saranno il 24 e 25 gennaio, la finalissima il 28) per capire se ci sono le condizioni per poter svolgere lì le varie partite previste. Dirigenti dei club e del massimo organismo regolatore del campionato italiano di Serie A si recheranno dunque sul suolo arabo e troveranno un punto finale.

Intanto è già noto il ricco montepremi: sono in tutto 23 milioni di euro da spartirsi, di cui 7 per la squadra vincitrice. In teoria, peraltro, nell'accordo con gli arabi ci sarebbe anche un'altra partita da dover giocare, un'amichevole tra una delle due perdenti in semifinale e una compagine locale.