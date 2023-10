SUPERCOPPA, Presto sopralluogo in Arabia, le date...

FirenzeViola.it

Giornate di riunioni e incontri in Lega Serie A, dopo l'assegnazione dei diritti tv della Serie A sarà la volta lunedì prossimo del triennio che va dal 2024 al 2027 per quanto riguarda la Coppa Italia, con Rai e Mediaset pronte a sfidarsi e le società che auspicano di incassare almeno una sessantina di milioni di euro.

Sarà presto anche tempo di prendere una decisione sulla Supercoppa Italiana (che vedrà per la prima volta il format delle Final Four e avrà come squadre impegnate Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli) e le sue date. Attualmente, vista anche l'incertezza che regna sovrana sullo scenario internazionale, è tutto in via di definizione. Durante la prossima pausa per le nazionali, alcuni esponenti di Lega faranno un sopralluogo direttamente in Arabia, sembra comunque trovare conferme l'ipotesi prevalente che vorrebbe il 21 e 22 gennaio 2024 le semifinali, con l'ultimo atto da giocare invece il 25.