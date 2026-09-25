Supercoppa Italiana, adesso è ufficiale: la partita si giocherà nuovamente a San Siro
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Sarà San Siro a fare da cornice alla Supercoppa Italiana 2026. Il Consiglio di Lega Serie A ha ufficializzato la sede della sfida tra Inter e Lazio, che si affronteranno il 22 dicembre nello stadio milanese, in quanto casa della squadra campione d’Italia, come previsto dal regolamento. Dopo le ultime edizioni disputate all’estero, il trofeo tornerà quindi in Italia per la prima volta dal 2021.
Una scelta che riporta la Supercoppa a San Siro, già teatro di numerose sfide per l’assegnazione del titolo. Quella del 2026 sarà infatti la 13ª edizione giocata al Meazza, che resta lo stadio più utilizzato nella storia della competizione. Alle sue spalle figurano il Delle Alpi, l’Olimpico e il Re Saud, tutti con quattro presenze.
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