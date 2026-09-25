Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: esordio per Romano. Kean e Pio Esposito in attacco

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: esordio per Romano. Kean e Pio Esposito in attaccoFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:41News
di Redazione FV

È tutto pronto per l'esordio dell'Italia in Nations League e per l'avvio del Roberto Mancini bis alla guida della panchina azzurra. La nazionale italiana affronterà infatti tra poco meno di un'ora allo Stadio Olimpico di Roma il Belgio di Van Bommel, e in tal senso sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Eccole di seguito:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. A disposizione: Vandervoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukebakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo. Commissario tecnico: Mark van Bommel.