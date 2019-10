STRINIC, Pioli ha esperienza: con lui il Milan si rialzerà

Ivan Strinic, ex terzino di Napoli, Sampdoria e Milan ed oggi svincolato, ha parlato del nuovo incarico in rossonero di Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina, nel corso di un'intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com: “Il Milan è una società grande, ha una storia. Non è per tutti. Ma Giampaolo ha tante qualità, lui e il suo staff. Non so cosa sia successo, avevamo fatto un buon ritiro. Quello che è successo è strano. Ci voleva tempo. Ma con Pioli il Milan si rialzerà, ha tanta esperienza e può fare bene”.