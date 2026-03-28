Strasburgo, Panichelli dopo il crac al ginocchio: "Non se lo meritava nessuno"

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Si è stroncata sul più bello la stagione di Joaquin Panichelli. Il bomber dello Strasburgo, autore di 20 reti in stagione, si è infatti rotto il legamento crociato del ginocchio nelle scorse, durante un allenamento con la Nazionale argentina. Un duro colpo per un ragazzo in piena ascesa e per la squadra francese, ancora in corsa in Conference League dalla parte di tabellone opposta alla Fiorentina. A rompere il silenzio dopo la notizia, dunque, è stato lo stesso centravanti: "A volte non capisco bene come funzioni questa storia della meritocrazia o delle ingiustizie... Ma sono sicuro che, se parliamo di meriti, questo non se lo merita nessuno", lo sfogo, riportato da TMW, di Panichelli.

Che poi aggiunge: "Oggi sto attraversando uno dei momenti più duri della mia vita, con molti obiettivi a portata di mano. Detto questo, sono sempre stato difficile da piegare, e non augurerei a nessuno di provare compassione. Per fortuna, non mi è mai stato regalato nulla nella vita. Conosco in prima persona la soddisfazione di dare il massimo per qualcosa e guadagnarmi la ricompensa alla fine".