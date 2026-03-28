L'Argentina vince senza convincere. Ma che gol di Nico Paz su punizione

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(ANSA) - ROMA, 28 MAR - I campioni del mondo in carica dell'Argentina hanno vinto senza convincere contro la Mauritania in amichevole a Buenos Aires (2-1), in preparazione del Mondiale che si aprirà a giugno in Usa, Messico e Canada. Con Lionel Messi in panchina all'inizio, l'Albiceleste ha messo sotto assedio gli avversari, andando in vantaggio al 16' con l'attaccante del Chelsea Enzo Fernandez. Nico Paz ha raddoppiato il piede sinistro con un tiro da fuori al 32', primo gol del centrocampista del Como con la sua nazionale. Entrato nel secondo tempo, Messi è stato applaudito dalla Bombonera.

In evidenza il portiere Emiliano Martinez che ha salvato il risultato più volte per i padroni di casa. I campioni del mondo hanno subito il gol del 2-1 in pieno recupero: rete sigalta dal difensore Jordan Lefort. In mancanza della Finalissima (partita tra il vincitore degli Europei e quello della Coppa America) che era in programma in Qatar contro la Spagna ma è stata cancellata a causa della guerra in Medio Oriente, l'Argentina ha trovato in fretta soltanto la Mauritania (115o nella classifica Fifa) e lo Zambia (91o) martedì per organizzare due amichevoli nella finestra di tempo concessa dalla federazione mondiale. (ANSA).