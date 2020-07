STRAMACCIONI, Viola farà bene a livello giovanile

L'allenatore Andrea Stramaccioni, reduce dall'esperienza in Iran alla guida dell'Esteghlal, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Quanto è importante oggi il calcio giovanile? Si rischiano tagli o investimenti scarsi?

"Purtroppo è un tasto dolente, meriterebbe maggior approfondimento. Tanti di quelli passati in Serie A negli ultimi anni, e cito solo Simone Inzaghi o Gattuso, vengono dal settore giovanile. Le nostre Nazionali giovanili sono sempre state bacino della squadra A, l'arrivo di tanti stranieri, e lo dico con un senso buono di patriottismo, può soffocare un po' il talento. Andando all'estero tendi ad essere sempre più orgoglioso dell'Italia, soprattutto per la scuola di Coverciano che abbiamo. Il Covid crea ripercussioni clamorosamente negative su dilettanti e professionisti, e si rischia di tagliare quella come prima voce. Le varie Inter, Juventus, Roma e Fiorentina continueranno ad andare bene a livello giovanile, invece, secondo me".