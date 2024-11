STATISTICHE, Numeri e curiosità su Fiorentina-Verona

FirenzeViola.it

Cinque le vittorie di fila in Serie A e 19 punti fatti nelle ultime 7 partite. Numeri importanti quelli con i quali la Fiorentina si presenta all'appuntamento con il Verona. A proposito dei gialloblu c'è da dire che in undici giornate non hanno mai ottenuto un pari e sono l'unica formazione della massima categoria a non avere nemmeno una divisione della posta nel proprio 'bilancio'.

Cinque risultati utili interni di fila: i viola contro gli scaligeri hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi negli ultimi cinque match al Franchi. Ultima affermazione del Verona, davvero molto rotonda, è l'1-4 del 28 gennaio 2018.

11 marcatori diversi: la squadra allenata da Palladino ha mandato a segno davvero tanti giocatori della rosa. In questo senso, prima dello svolgimento di questo turno, condivideva questo primato con Milan e Lazio. 5 le reti arrivate dalla panchina per il Verona, non è primato in questa particolare classifica solo perché c'è la Lazio (ancora una volta) a trovarsi più avanti con 7.

Sempre la Fiorentina è la squadra ad aver battuto il maggior numero di rigori a favore, con quattro. Lo stesso numero che hanno anche Atalanta, Milan e Lazio.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

38 incontri disputati

21 vittorie Fiorentina

11 pareggi

6 vittorie Verona

60 gol fatti Fiorentina

32 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Verona 4-0, 3° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2023/2024 Serie A Fiorentina vs Verona 1 -0, 16° giornata