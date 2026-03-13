Stasera Torino-Parma dà il via alla 29esima giornata di A: le formazioni ufficiali
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Alle 20.45 al via la 29esima giornata di serie A, con l'anticipo tra Torino e Parma. Le due squadre sono a ridosso della zona retrocessione, in particolare il Torino è ancora traballante e con 30 punti vuole allontanarsene ulteriormente e dare continuità all'ultima vittoria ottenuta dopo il cambio tecnico. Più tranquillo il Parma con 34 ma Cuesta non vuole abbassare la guardia, come ha ripetuto dopo il pareggio di Firenze. Ecco le formazioni titolari della sfida:
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Adams. Allenatore: D’Aversa
PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta
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