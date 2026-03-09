Stasera Lazio-Sassuolo, biancocelesti ancora senza Basic: fuori dai convocati
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Lazio, che sfida il Sassuolo stasera all'Olimpico, dovrà ancora fare a meno di Toma Basic. Il croato, che non scende in campo dal match contro la Juventus dello scorso 8 febbraio, non figura infatti nell'elenco dei convocati diramato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Un'assenza che riduce all'osso la mediana biancoceleste, già orfana di Rovella, costretto ai box dalla frattura della clavicola. Altra assenza è quella di Ivan Provedel, costretto ad operarsi per una lesione alla spalla; insieme a Motta, che sarà titolare contro il Sassuolo, e a Furlanetto, Sarri ha deciso di convocare il giovane portiere classe 2008 Giacomo Giacomone. (ANSA).
News
