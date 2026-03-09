L'editoriale di Bucchioni su TMW: "L'effetto Paratici è già svanito"

Nel suo consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato così la corsa salvezza con un occhio di riguardo per quanto accaduto alla Fiorentina: "n coda si sta buttando via la Fiorentina, le prestazioni fanno paura più della classifica. C’era lo scontro diretto Lecce-Cremonese, vinto dai salentini, i Viola avrebbero dovuto battere a tutti i costi il Parma per staccarsi dai tre posti che significano serie B e invece si sono fatti imporre il pari in casa.

Giovedì c’è la Conference che toglie energie, lunedì una sorta di spareggio con la Cremonese a Cremona e al di là dei valori tecnici, la squadra di Vanoli sembra tornata quella di due mesi fa senza forze e senza idee, l’effetto Paratici è già svanito".