Vanoli sugli xG ha ragione. Ma i dati non fanno punti

Premessa doverosa: è stato lo stesso Vanoli nel pre-partita di Fiorentina-Parma a sottolineare come a Firenze, in questa situazione, ogni dichiarazione viene strumentalizzata. Quindi ci immaginiamo l'allenatore viola storcere la bocca se andiamo ad indagare sull'affermazione in conferenza stampa dopo lo 0-0 del Franchi: "Oggi gli xG ci premiano".

Vanoli ha ragione?

La frase è vera - perché la Fiorentina secondo la statistica avrebbe dovuto segnare 1,20 gol, mentre il Parma 0,23 - ma serve a poco in un momento in cui la Fiorentina è un solo punto sopra la Cremonese e lunedì andrà nel catino dei grigiorossi per non perdere il quartultimo posto. Con nel mezzo un impegno europeo che sembra più un disturbo che un'opportunità. Il brodino del Franchi contro il Parma serve solo a non perdere l'ennesima partita casalinga contro una squadra di bassa classifica, per dei giocatori che da qui a fine campionato dovranno cambiare marcia se vorranno restare in Serie A. D'altronde che la salvezza si sarebbe giocata fino all'ultimo lo aveva detto già Paratici fin dal giorno della sua presentazione, ma purtroppo per chi tifa Fiorentina e per Vanoli essa non si misurerà con gli expected goals, bensì con i gol fatti e soprattutto con i punti in classifica che attualmente sono 25 in 28 giornate. Una media di meno di un punto a partita che fanno tremare e non poco a 10 giornate dal termine.

Il dato sui singoli giocatori della Fiorentina

Il dato più impressionante dei gol mancanti alla Viola in questa stagione riguarda senza dubbio Moise Kean che a fronte delle 8 reti realizzate in Serie A in 24 partite, secondo le statistiche ne dovrebbe aver realizzati 15 (14,88 per la precisione, fonte understat.com). In pratica il doppio di quelli effettivamente realizzati. Un dato importante è anche quello che riguarda Roberto Piccoli che contro il Parma ha sostituito Kean non marcando ancora una volta il tabellino: per l'attaccante ex Cagliari sono 2 gol su 24 presenze con un xG di 5,41. Anche lui quindi ha segnato quasi un terzo delle reti che avrebbe dovuto. Con questi numeri salvarsi per la Fiorentina sarà veramente dura. Vanoli dunque ha ragione sugli xG, ma ci vuol ben altro.