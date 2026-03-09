Fiorentina-Inter, da domani disponibili i biglietti: info e fasi di vendita

Dal suo sito ufficiale, la Fiorentina rende noto che la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Inter di campionato - in programma tra due settimane -, partirà dalla giornata di domani. Ecco il testo diffuso dal club, con le info in merito:

"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti della 30ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma Domenica 22 marzo 2026 ore 20:45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

️CALENDARIO DI VENDITA

FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD

 Dalle ore 12:00 del 10/03/2026 alle 14:59 del 16/03/2026

Fase riservata a:

 Possessori di InViola Premium Card  (eccetto gli Under 14) e ad esclusione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima (acquistabili anche senza obbligo di tessera con la tariffa INTERO)

️ Residenti Regione Toscana e cittadini stranieri residenti all’estero senza obbligo di tessera in tutti i settori locali (esclusa la Curva Ferrovia), solo presso FIORENTINA POINT

FASE 2 - VENDITA LIBERA

Dalle ore 15:00 del 16/03/2026 alle 23:59 del 21/03/2026

️ Biglietti acquistabili senza obbligo di InViola Premium Card (con la tariffa INTERO) in tutti i settori locali, esclusa la Curva Ferrovia

️ Curva Ferrovia acquistabile senza obbligo di InViola Premium Card dalle ore 10:00 del 20/03/2026, previa disponibilità di posti,  solo presso FIORENTINA POINT

FASE 3 - MATCHDAY

️ Attive le tariffe Matchday nel giorno gara

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

 Promo Gen Viola -Tariffa promozionale riservata ai possessori di InViola Premium Card

 Under 14  - Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012

Under 4 - Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2022, richiedibile esclusivamente presso FIORENTINA POINT , a disponibilità limitata fino ad esaurimento dei posti disponibile in promozione

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA 

A seguito del provvedimento del Ministro dell'Interno del 03/02/2026 e delle misure adottate per la partita:

Vendita residenti in Regione Lombardia

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia 

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del settore Ospiti non verrà avviata".