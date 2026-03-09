Digital Cup 2026 a Coverciano: arriva la quinta edizione tra sport, innovazione e solidarietà

Mercoledì 11 marzo al Centro Tecnico Federale in campo Nazionale Comunicazione Digitale, Nazionale Gamers, USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva della Toscana) con tanti ospiti (ingresso libero): Francesco Flachi, Mark Iuliano, Cesare Prandelli, Giancarlo Antognoni, Alice Parisi, Rocio Rodriguez, Leandro Casapieri, Cristina Manetti, Letizia Perini, Laura Sparavigna e tanti comunicatori digitali, giornalisti e gamers da tutta Italia.

Torna a Firenze la Digital Cup, l’evento che mette in dialogo sport, digitale e beneficenza. La quinta edizione si terrà mercoledì 11 marzo dalle 14 al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ormai sede storica dell’evento, con ingresso libero.

Ideata, organizzata e promossa dalla Fondazione Italia Digitale e dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, la Digital Cup nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo e sull’impatto del digitale nella società contemporanea, mettendo a confronto esperti del settore, comunicatori, giornalisti, social media e digital manager, istituzioni, aziende e protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura. Quest’anno scendono in campo la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, la Nazionale Italiana Gamers, USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva della Toscana). A dirigere la gara, come ormai tradizione, una terna arbitrale tutta al femminile con Eleonora Labate, Ginevra De Masi, Emma Cavicchi.

La giornata si aprirà dalle 14 e, sia nel pre partita che durante le gare, si terrà il consueto talk di divulgazione dedicato ai temi del digitale, dello sport, dell’innovazione e della solidarietà, con la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, aziendale, sportivo. Tanti gli ospiti speciali della giornata: Francesco Flachi, Mark Iuliano, Cesare Prandelli, Giancarlo Antognoni, Alice Parisi, Rocio Rodriguez, Leandro Casapieri, Cristina Manetti, Letizia Perini, Laura Sparavigna e da tutta Italia comunicatori digitali, giornalisti, gamers con in dote oltre 3,5 milioni di follower sulle principali piattaforme social.

La Digital Cup ha da sempre anche una forte finalità di beneficenza, quest’anno la raccolta fondi è a favore di Save the Children, con l’obiettivo di sostenere il progetto Punti Luce, una rete di spazi ad alta densità educativa attivi in diverse città italiane. I Punti Luce nascono per contrastare la povertà educativa e offrire a bambini e ragazzi opportunità gratuite di crescita, accesso alla cultura, allo sport e alle nuove tecnologie, permettendo loro di sviluppare talenti e costruire nuove prospettive per il futuro. È possibile sostenere le attività dei Punti Luce con una donazione online al link: https://dona.savethechildren.it/DigitalCup/~mia-donazione

La Digital Cup 2026 è organizzata da Fondazione Italia Digitale, con il supporto dei partner Abaco e Trainline, del media partner digitalepopolare.it, dello sponsor tecnico Givova, ed è patrocinata da FIGC, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, USSI Toscana. L’appuntamento è quindi per mercoledì 11 marzo, dalle ore 14, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per una giornata che unisce sport, innovazione e solidarietà. Info e notizie sui canali social della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e della Fondazione Italia Digitale. Saranno presenti anche dei rappresentati di FirenzeViola.it!