Dagli inviati La Viola U18 inizia bene il Viareggio, Capparella: "Gruppo importante che crescerà ancora"

Dopo il largo successo per 5-1 sulla Vis Pesaro, nella prima gara di questa Viareggio Cup, il tecnico della Fiorentina Under 18, Marco Capparella, ha commentato la vittoria con i media presenti al Viola Park - tra cui FirenzeViola -: "L'abbiamo giocata bene, abbiamo sbagliato un po' troppo sul piano tecnico i primi venti minuti ma poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una bella gara, con grandissime soddisfazioni".

Per Croci un'altra bella gara. Quanto ne siete soddisfatti?

"Sta crescendo tanto e siamo tutti contenti, è il più piccolo e ce lo coccoliamo. Lui si deve divertire e basta, pensando a giocare a calcio".

Che spirito ha visto?

"Abbiamo un gruppo importante che in questi mesi di campionato è cresciuto tantissimo, sono molto soddisfatto. In più abbiamo i ragazzi del 2009 che stanno facendo un percorso importante con l'Under 17, quindi Galloppa mi ha dato un po' di giocatori suoi che sicuramente ci faranno crescere ancora".

Quanto è importante questo torneo per voi, come categoria Under 18?

"Per la crescita dei ragazzi tantissimo, è un torneo internazionale a cui tengono tutti. Vogliamo farlo nel miglior modo possibile, certo per migliorare quello dell'anno scorso dovremmo vincere, non sarà affatto facile ma ci proveremo".

Il fattore più importante sarà dare spazio a tutti?

"Esatto, l'importante è che giochino tutti con un minutaggio importante facendo crescere sia i 2009, sia i miei che i ragazzi della Primavera".