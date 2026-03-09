Il Corriere Fiorentino attacca: "Dodo irritante, Vanoli andava cambiato, Gudmundsson inutile"

Nelle pagelle del Corriere Fiorentino a firma di David Guetta tre attacchi mirati a tre protagonisti della Fiorentina. Il primo è Dodo, che prende 4: Irritante E pensare che si ritiene un giocatore top, tanto da rifiutare sdegnosamente le proposte di rinnovo di contratto perché vuole molti più soldi. Un cross in tutta la partita, un’ammonizione nel finale, scrive il quotidiano.

Il Corriere non è leggero neanche con Albert Gudmundsson (4 pure lui): "Inutile E pensare che aveva anche la claque (leggi la famiglia) al Franchi. Sette palle perse, un continuo e vano caracollare sulla sinistra in attesa dell’ispirazione che non arriva mai". Quattro in pagella pure per Paolo Vanoli: "Insostituibile A questo punto che vuoi fare? A dieci giornate dalla fine di questo strazio, certificata l’incapacità di dare un gioco alla Fiorentina non si può che continuare con lui: andava cambiato prima, dopo il Verona".