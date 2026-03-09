23 espulsi in Brasile dopo una maxi-rissa: in campo anche la polizia militare

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 09 MAR - Maxi-rissa in Brasile nella partita tra Cruzeiro e Atlético-MG, finale del campionato statale di Minas Gerais allo stadio Mineirão di Belo Horizonte: l'arbitro ha confermato 23 espulsioni (un record per il calcio verdeoro) assegnando cartellini rossi ai giocatori di entrambe le squadre. Il fischietto della gara, Matheus Candançan, ha evidenziato l'origine della baruffa generalizzata in seguito alle azioni del portiere dell'Atletico, Everson, e del centrocampista del Cruzeiro, Christian. Nel rapporto arbitrale si legge che l'estremo difensore "ha agito con brutalità" dopo essere stato colpito dall'avversario.

Gli atleti del Cruzeiro hanno visto la scena e si sono precipitati verso il portiere, scatenando un putiferio generale, con calci volanti e pugni. Per cercare di sedare la rissa, è intervenuto il personale di sicurezza delle squadre e la polizia militare. (ANSA).