Mencucci: "A Lecce siamo abituati a lottare. A Cremona i viola troveranno un clima infuocato"

La vittoria del Lecce per 2-1 sulla Cremonese ha permesso alla squadra di Di Francesco di prendere un piccolo vantaggio sia sulla Fiorentina che sui grigiorossi. Per parlare di questo successo nello scontro diretto e di altri temi legati ai viola, l'amministratore delegato del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci ha rilasciato queste dichiarazioni: "È stato un risultato straordinario per noi - ha dichiarato Mencucci - È andata bene ma la strada resta lunga. Io penso che la Fiorentina non rientri nella corsa alla permanenza in Serie A, perché la rosa e l'organico sono troppo importanti.

Certo però, a Cremona il clima sarà infuocato e la squadra di Vanoli dovrà fare il suo. In caso di ko dei viola, potrei anche ricredermi. Quando facevo il dirigente a Firenze, non ero abituato a lottare mentre qui a Lecce lottiamo ogni anno".