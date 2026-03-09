Cremonese, Nicola lancia la sfida alla Fiorentina: "Chi non ha la mentalità per salvarsi non può farlo"

In casa Cremonese c'è tanta delusione per la sconfitta patita ieri nello scontro diretto col Lecce. La manifesta Davide Nicola, allenatore della Cremo che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 sul campo del Lecce. Le sue parole: "Io non voglio sentire dire che fa male o bene, noi vogliamo salvarci e chi non ha la mentalità per lottare per tempi duri non può avere la possibilità di salvarsi. Abbiamo fatto un primo tempo con intensità nervosa, abbiamo visto che il Lecce stava facendo fatica pur noi non mettendo ritmo. Abbiamo avuto due/tre situazioni e poi progressivamente bisognava alzare il ritmo. Il secondo tempo è stato grande anche se condito da qualche errore.

Iniziano le partite importanti e magari bisogna capire il giusto dosaggio tra il sentire la partita e la garra. Il secondo tempo mi è piaciuto, ho visto una squadra che non stava a pensare al Lecce. Djuric ci ha favorito insieme ad altri ingressi. Ciò non toglie che secondo me alla fine il risultato migliore non era questo, non aggiungo altro perché non mi interessa. Se abbiamo voglia ce la facciamo sennò no".