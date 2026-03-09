Social
Allenamento in palestra dopo lo 0-0 col Parma: c'è anche Moise Kean
FirenzeViola.it
Fiorentina a lavoro dopo il pareggio interno contro il Parma per 0-0, con il club viola che tramite i propri canali social ha diffuso qualche foto della seduta di questa mattina. Tra i giocatori che si sono allenati in palestra è presente anche Moise Kean, assente dai convocati per la gara di ieri e a lavoro insieme ai compagni anche se solo nella seduta al coperto e non ancora sul campo.
Ben visibile anche Albert Gudmundsson, attaccante tra i più criticati a margine del pari contro la squadra di Cuesta.
Pubblicità
News
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Copertina
Il preparatore Fiorini: "La Conference potrebbe aver scombussolato i piani della Fiorentina. Vi spiego le condizioni di Gudmundsson"
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com