Allenamento in palestra dopo lo 0-0 col Parma: c'è anche Moise Kean

Fiorentina a lavoro dopo il pareggio interno contro il Parma per 0-0, con il club viola che tramite i propri canali social ha diffuso qualche foto della seduta di questa mattina. Tra i giocatori che si sono allenati in palestra è presente anche Moise Kean, assente dai convocati per la gara di ieri e a lavoro insieme ai compagni anche se solo nella seduta al coperto e non ancora sul campo.

Ben visibile anche Albert Gudmundsson, attaccante tra i più criticati a margine del pari contro la squadra di Cuesta.