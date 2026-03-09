Serie A, si chiude la giornata con Lazio-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Si chiude stasera la 28esima giornata di campionato, con Lazio-Sassuolo in programma all'Olimpico. Due squadre che probabilmente non hanno più niente da chiedere alla propria Serie A, ma che sono pronte a darsi battaglia tra meno di un'ora. Ecco le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso.