Pongracic convocato dalla Croazia: giocherà negli States contro Brasile e Colombia
Oggi alle 15:46News
di Redazione FV

In coppia con Luca Ranieri, Marin Pongracic sembra aver ritrovato un po' di fiducia e la conferma arriva anche dalla convocazione con la Nazionale della Croazia da parte del ct Dalic in vista delle due amichevoli contro Colombia e Brasile che si giocheranno ad Orlando, negli Stati Uniti, il 26 e il 31 di marzo: 

Portieri: Livakovic, Kotarski, Pandur

Difensori: Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, PONGRACIC, Jakic, Erlic, Vuskovic, Smolcic

Centrocampisti: Modric, Mario Pasalic, Vlasic, Majer, Sucic, Baturina, P. Sucic, Moro, Fruk

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Budimir, Marco Pasalic, Musa, Matanovic 