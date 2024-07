STADIO, Ritardata ulteriormente la campagna abbonamenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ad oggi, non è ancora partita la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dal 'Corriere Fiorentino', ieri i tecnici del Comune di Firenze hanno effettuato un sopralluogo al Franchi e fatto una serie di ipotesi su dove spostare il settore ospiti, ma la risposta non si avrà prima dell' 11 luglio.

La volontà è di voler creare un mini settore ospiti di circa 500 ospiti in Maratona al lato della Fiesole, il problema è che quell'area è frequentata dai tifosi fiorentini e si andrebbero così a creare disagi legati alla sicurezza. Per questo motivo, la società viola non può far partire ancora la campagna abbonamenti.