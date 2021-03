STADI, Possibile riapertura per la finale di Coppa Italia

Come riferisce Il Messaggero, il sogno più grande è quello di aprire al pubblico la finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio tra Juventus e Atalanta (probabilmente a Reggio Emilia, al Mapei Stadium). Evoluzione della pandemia permettendo. La speranza - si legge - resta quella di avere una presenza, seppur minima, di spettatori allo stadio, tra l'altro come già sta accadendo in giro per l'Europa. Nel consiglio di Lega di venerdì - si legge - dovrebbe essere ufficializzata la sede della finale di Coppa Italia, il 19 maggio, tra Juventus e Atalanta. Non si disputerà a Roma e sarà la prima volta dal 2008. L'ospitalità della finale diventerà una questione commerciale (come per la Supercoppa Italiana): la regione Emilia-Romagna pagherà una cifra attorno al milione di euro alla Lega di serie A. Anche se dall'Uefa attendono ancora una relazione sul cablaggio dello stadio Olimpico, ma giocarla nella Capitale era già un problema per il massimo organismo continentale in quanto lo stadio va «lasciato libero» per Euro2021. Oltre che per il recupero di Lazio-Torino, fissato proprio il 19 maggio.