SPINAZZOLA, L'agente è a Napoli: novità in arrivo?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbero arrivare presto novità sul futuro di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riporta CalcioNapoli24, l'agente del calciatore Davide Lippi sarebbe arrivato a Napoli proprio per parlare del suo assistito con i dirigenti del Napoli. Il procuratore infatti, sempre secondo quanto scrive l'emittente, alloggerebbe in un hotel utilizzato spesso dalla dirigenza azzurra per gli incontri di mercato.