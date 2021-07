SPEZIA, Per il dopo-Italiano si pensa a Thiago Motta

Lo Spezia è rimasta l'unica squadra di Serie A senza allenatore: ufficializzata la partenza di Vincenzo Italiano, secondo quanto riportato da Sky Sport in pole per sostituire il nuovo tecnico della Fiorentina ci sarebbe Thiago Motta. L'ex centrocampista tra le altre di Genoa e Inter ha già avuto un'esperienza da capo allenatore in A due anni fa, proprio col suo Genoa, e potrebbe quindi tornare ad allenare in Liguria. Le alternative più valide sono rappresentate da Rolando Maran ed Eugenio Corini, ma la società di Platek sembra voler puntare forte su Motta. In ogni caso prossima settimana ci si aspetta di sapere il nome del nuovo allenatore degli spezzini.