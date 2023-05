SPEZIA, Nonostante le voci, Nzola ha rinnovato fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nonostante le voci di mercato che lo hanno ripetutamente accostato anche alla Fiorentina, lo Spezia blinda Mbala Nzola e annuncia il suo rinnovo di contratto fino al 2026: "Spezia Calcio - si legge - rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Mbala Nzola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2026. Il nazionale angolano, classe '96, con le Aquile ha totalizzato 97 presenze, mettendo a referto fino a oggi ben 35 reti in gare ufficiali, tra cui anche i 13 sigilli realizzati nel campionato in corso, guadagnandosi così un posto eterno nella storia del Club tra i migliori marcatori di tutti i tempi, essendo in quattordicesima posizione per reti siglate in tutte le competizioni e in tredicesima posizione, considerando solo le reti segnate in gare di campionato".