Spauracchio spareggi per l'Italia: ecco le insidie verso il Mondiale

Chi si aspettava un mezzo miracolo dalla notte di Oslo ha ben presto fatto pace con la propria illusione: la travolgente vittoria per 11-1 della Norvegia sulla Moldavia ha gettato sconforto nell'Italia del pallone: lo scenario dei playoff sembra l'orizzonte più probabile per gli azzurri di Gennaro Gattuso da qui al Mondiale. Playoff che le ultime due volte non ha portato bene, con le eliminazioni per mano di Svezia e Macedonia che ancora non fanno dormire la notte. Ma se l'Italia dovesse effettivamente passare per i playoff, chi potrebbe trovare considerando come stanno andando i gironi ad oggi? Risponde

Premettendo che è ancora presto per fare calcoli e previsioni che possono essere stravolti da qui e novembre, come fa notare La Gazzetta dello Sport, bisogna innanzitutto considerare che Svezia, Nord Irlanda, Moldova e San Marino sono state tutte vincenti dei loro gironi di Nations League e dunque iscritte ai playoff (almeno). Il quotidiano fa notare che in una eventuale finale playoff il rischio di incontrare una big è diventato concreto, considerando che anche squadre come Portogallo e Francia stanno faticando.

Da escludere l'incontro con la Germania, che sarebbe in prima fascia come l'Italia. In ballo per il secondo posto sono quindi: Slovacchia; Scozia o Grecia; Islanda; Georgia o Turchia; Ungheria o Armenia; Polonia; Bosnia o Austria; Nord Macedonia o Galles; Serbia; Repubblica Ceca.