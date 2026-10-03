Agente Fagioli: "Contento di lui, intelligente e professionista dedicato"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha ritrovato la Nazionale dopo una lunga assenza (Spalletti lo aveva convocato forse un po' troppo presto dopo la squalifica, per gli Europei) e nella Fiorentina è ormai un punto fermo, a maggior ragione con il ritorno di Vanoli che gli ha cucito un abito su misura in campo. Recentemente il giocatore ha cambiato anche agente, passando a Giovanni Branchini, che, dopo queste partite in azzurro, ha rilasciato una breve dichiarazione a TuttoMercatoWeb: "Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista assai dedicato”.