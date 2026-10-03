Agente Fagioli: "Contento di lui, intelligente e professionista dedicato"
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Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha ritrovato la Nazionale dopo una lunga assenza (Spalletti lo aveva convocato forse un po' troppo presto dopo la squalifica, per gli Europei) e nella Fiorentina è ormai un punto fermo, a maggior ragione con il ritorno di Vanoli che gli ha cucito un abito su misura in campo. Recentemente il giocatore ha cambiato anche agente, passando a Giovanni Branchini, che, dopo queste partite in azzurro, ha rilasciato una breve dichiarazione a TuttoMercatoWeb: "Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista assai dedicato”.
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