Spalletti su Kean: "Aspetto torni ad allenarsi. Può giocare insieme a Retegui in Nazionale"

Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, a meno di un mese dalla prima delle due sfide contro la Germania a San Siro, ha parlato direttamente dalla sua tenuta "La Rimessa" di Montaione. L'ex allenatore del Napoli, tra i vari temi trattati, ha parlato anche della possibilità di vedere Retegui e Kean insieme con la maglia azzurra. Questo il suo pensiero come ripreso da Tuttomercatoweb.com: "Sì, Kean e Retegui possono giocare insieme nella mia Nazionale. Siamo molto contenti di entrambi. Sono entrambi numeri 9, ma diversi. Uno più d'area di rigore, un altro che attacca di più la profondità. E' una cosa che può succedere, soprattutto contro squadre che giocano con un blocco squadra molto basso: lì per forza bisogna mettere un attaccante in più o un esterno con caratteristiche più offensive. Per fare calcio offensivo le due piazzole degli esterni determinano, fanno la differenza. Per cui si può pensare anziché avere uno che va per il cross, inserire uno alla Politano che si butta anche dentro".

Spalletti ha poi fatto un augurio di pronta guarigione al centravanti gigliato: "Il medico della Nazionale e quello della Fiorentina si sono sentiti e le informazioni sono confortanti. Siamo tutti ad aspettare che possa tornare ad allenarsi".