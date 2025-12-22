Fiorentina-Udinese, le pagelle dei quotidiani: Gudmundsson e Parisi i migliori

La Fiorentina torna a vincere in campionato, lo fa dopo 210 giorni, imponendosi per 5-1 sull'Udinese. Una gara senza appello, messa in discesa dall'espulsione del portiere ospite, Okoye, all'ottavo minuto. Da lì la Viola ha dilagato, con prestazioni sopra le righe di tanti singoli apparsi in difficoltà negli ultimi mesi. Sui quotidiani fioccano voti a cui non eravamo più abituati. Tra tutti i calciatori in campo, due strappano giudizi più che ottimi: sono Fabiano Parisi e Albert Gudmundsson. Il primo, schierato da esterno alto, è una costante spina nel fianco per gli avversari ed entra in quasi tutte le azioni da gol (suo il palo da cui si origina il tap-in di Kean per il 4-0, ad esempio). Il secondo è sempre nel vivo del gioco, colpisce un palo col destro e illumina il Franchi con un golasso col mancino, tiro potente e preciso sotto la traversa. Ecco i voti dei quotidiani per i due Mvp:

Fabiano Parisi, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Nazione: 8

Corriere Fiorentino: 8

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

Albert Gudmundsson, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

La Nazione: 7,5

Corriere Fiorentino: 8

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7