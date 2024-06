SPALLETTI, Passo differente, condizioni non eccellenti

FirenzeViola.it

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti prova a spiegare a caldo ai microfoni Rai l'elinazione dell'Italia, sconfitta per 2-0 dalla Svizzera, dagli Europei: "Il secondo gol ad inizio ripresa ci ha tagliato le gambe e nonostante fossimo poi nell'area avversaria siamo stati poco incisivi, avevamo un ritmo troppo inferioriore nel primo tempo e nelle individualità c'era inferiorità, un passo differente. Il ritmo e la freschezza fanno la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Strada difficile per il Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo.

Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente dopo la fine del campionato non ci siamo arrivati in condizioni eccezionali".