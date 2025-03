Spalletti: "Il Napoli è la mia ultima esperienza nei club. Contento di Kean e Retegui"

Luciano Spalletti è stato intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e ha parlato anche del suo ritiro dalle squadre di club: "Il Napoli sarà la mia ultima esperienza nei club per motivi precisi, e non avrei mai potuto allenare un'altra squadra in Italia. Dopo aver indossato questa maglia, è impossibile pensare di affrontarla come avversario".

Spalletti ha anche commentato i migliori marcatori della Serie A: "Retegui e Kean stanno facendo molto bene. È un bel momento perché stiamo ritrovando delle personalità forti e importanti. Negli ultimi tempi non siamo stati fortunati ad avere attaccanti che seguissero con costanza, ma ora questi due ragazzi stanno facendo la differenza".