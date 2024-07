Il terzino della Nazionale spagnola Jesús Navas, nella conferenza stampa che precede Spagna-Inghilterra, ha comunicato il suo ritiro dalla Nazionale. Queste le sue parole:

"Avevo deciso di rimanere in transizione fino a dicembre per aiutare la squadra nella situazione complicata in cui si trova. Ma non c'è alcuna opzione per continuare. La decisione è stata presa".