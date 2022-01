SOTTIL, Il mio un gesto a caldo contro gli insulti

"Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso per la maglia che indosso, e non mi sono MAI risparmiato. Nemmeno durante il periodo vissuto a Cagliari, dove tra l'altro sono stato costretto a convivere con un brutto infortunio per diverso tempo. Ma ci ho sempre messo professionalità, serietà e passione-. Inizia così il messaggio che poco fa Riccardo Sottil ha postato su Instagram. L'esterno della Fiorentina, protagonista ieri col gol del definitivo 1-1 contro il Cagliari, ha voluto spiegare sui social il motivo dell'esultanza polemica che gli è costata anche un cartellino giallo, e chiarire con i suoi ex tifosi del Cagliari dopo i dissidi di ieri alla Unipol Arena. Sottil continua: - Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un'accoglienza che non mi aspettavo da parte di alcuni tifosi e ho sentito parole di certo non carine nei miei confronti. Capita, nel calcio, e lo accetto. Ma alle volte, nel calcio, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe reazioni. Mi dispiace sia andata cosi Testa al prossimo impegno". Una reazione a caldo, per altro neanche troppo plateale, per un giocatore che, rientrato in campo dopo un mese, ha subito approcciato al meglio il 2022 punendo la sua vecchia squadra col più classico dei gol dell'ex.