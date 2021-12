SOTTIL, Gioco spensierato, mi sento bene. Ora 6 punti

Ai microfoni ufficiali della Fiorentina ha parlato Riccardo Sottil dopo la partita contro il Benevento: "Vogliamo arrivare in fondo, serviva una vittoria e questo è l'importante. Il Benevento l'anno scorso era in Serie A e ha ancora giocatori importanti, giocano un buon calcio e gli facciamo i complimenti. La mia partita? Il supporto della squadra è importante perché dietro ogni grande prova individuale c'è sempre la squadra. Io mi sento bene, gioco spensierato e segnare porta autostima. Più si gioca più si trova continuità: non dobbiamo mollare".

Il Sassuolo?

"Dobbiamo chiudere in bellezza con sei punti con Sassuolo e Verona. Non è facile ma è nelle nostre corde. Poi andremo in vacanza pronti a riattaccare a gennaio".