Importanti novità per Riccardo Sottil, esterno offensivo classe '99 in forza alla Fiorentina. Come noto da tempo il giocatore è nel mirino del Pescara che, dopo il prestito dello scorso anno vorrebbe riportarlo in Abruzzo, ma, data la situazione di stallo che si è venuta a creare, molto probabilmente rischia di rimanere ancora a Firenze. A riportarlo è Il Centro.