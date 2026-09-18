Bucchioni: "Viola, la vittoria col Pisa non basta: manca ancora l'amalgama"

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Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia 7, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli in vista di Fiorentina-Napoli. Al centro dell'intervista il peso della sfida per entrambe le squadre, il momento della formazione viola, la rosa del Napoli e il tema degli infortuni, ma anche il percorso di Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero in merito: “E’ una di quelle partite che possiamo chiamare di svolta. In qualche modo deve dare un segnale alla stagione, in una direzione o nell'altra. La Fiorentina, in particolare, ha perso le prime tre partite ed è stata costretta a cambiare allenatore, perché Grosso non aveva trovato un minimo feeling con la squadra.

Adesso sembra essere ripartita, ma non può bastare la gara con il Venezia o quella con il Pisa in Coppa Italia. Si è vista la crescita della Fiorentina, però è una squadra che deve lavorare moltissimo per trovare un amalgama, un gioco d'assieme e tutto quello che serve per diventare una squadra vera. Quindi la Fiorentina si aspetta una crescita e soprattutto una conferma dei progressi che si sono visti nelle ultime due partite, quelle con Vanoli, il nuovo allenatore. Penso che, però, questa partita sia ancora più importante per il Napoli, perché ha una posta in palio più alta".