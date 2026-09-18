Braglia a sorpresa: "Viola favoriti col Napoli: azzurri hanno seri problemi"
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Simone Braglia, ex portiere tra le altre di Perugia e Como, ha fatto la sua previsione a TMW Radio a proposito della sfida di domenica al Franchi tra il Napoli e la Fiorentina. Braglia ha indicato nella squadra viola la formazione da cui si aspetta di più: “Io vedo la Fiorentina favorita. I problemi del Napoli sono palesi. La rosa della Viola è giovane ma di valore, a me l'eventuale sorpresa potrebbe essere anche la Fiorentina che fa un risultato roboante. Conta tanto anche per lei vincere”.
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