Serie A, prima vittoria per il Monza: il Sassuolo di Aquilani sconfitto 2-1

Serie A, prima vittoria per il Monza: il Sassuolo di Aquilani sconfitto 2-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

Prima vittoria in campionato per il Monza di Juric, che supera meritatamente 2-1 il Sassuolo di Aquilani e affronta con maggiore serenità la sosta. I brianzoli partono forte, sfiorando subito il vantaggio con Robinson e Kouadio, mentre Törnqvist salva su Berardi.

Prima dell’intervallo Cutrone spreca un’altra buona occasione. Le reti arrivano tutte nella ripresa: Varela sblocca la sfida approfittando di una grave incertezza di Muric, poi firma la doppietta trasformando il rigore conquistato da Mota Carvalho per un fallo di Sebastiano Esposito. Nel finale Adzic accorcia con una splendida punizione e Bowie colpisce la traversa, ma il Monza resiste e conquista tre punti preziosi.